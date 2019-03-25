حبس لاعب كرة اعتدى على شرطي

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي غيابياً بحبس لاعب كرة أمريكي هاجم رجل شرطة أثناء قيامه بواجباته الوظيفية على بوابة أحد مراكز الشرطة في دبي، إذ اعتدى عليه فجأة بضربه في ساقه بأداة صلبة، مسبباً له عاهة مستديمة بنسبة 30% ثم واصل الاعتداء عليه عند سقوطه، في واقعة حدثت قبل حوالي أربعة أعوام لكن لم تبين الجهات المعنية سبب تأخر المحاكمة وصدور الحكم أمس.

وقال المجني عليه في الواقعة إنه فوجئ بالاعتداء من قبل المتهم الذي كان ملتحقاً بأحد الأندية آنذاك بحسب تحقيقات النيابة، لافتاً إلى أنه سبه كذلك بألفاظ خادشة للحياء.

فيما ذكر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة أنه لا يتذكر ما حدث لأنه كان تحت تأثير تعاطي المشروبات الكحولية.

وقال شاهد عيان على الواقعة زميل المجني عليه عند بوابة المركز إنه كان يتحدث مع زميله حين هاجمه المتهم فجأة بأداة صلبة لا يعرف ماهيته فسقط زميله على الأرض، ولم يتوقف المتهم بل واصل الاعتداء عليه، لافتاً إلى أنه استعان بزملائه من داخل المركز للسيطرة على المتهم وضبطه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية الاعتداء على رجل شرطة والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 30% فضلاً عن إهانته وتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المرخصة لذلك.