براءة شقيقين من التسبب في وفاة امرأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة شقيقين خليجيين من تهمة تسهيل تعاطي المخدرات لامرأة خليجية، والتسبب في وفاتها.

ودفع وكيل المتهمين، المحامي سعيد الغيلاني، أمام محكمة الجنايات، في جلسة استماع عقدت أمس، بأن موكليه متفوقان دراسياً، وحاصلان على شهادات عليا، ولا يمكن أن يغامرا بمستقبليهما، لافتاً إلى أن ثمة تلاعباً في الأدلة، إذ اختفت تماماً متعلقات المرأة من مسرح الجريمة، وشملت تقارير عن حالتها الصحية، تفيد بالعثور على آثار لمخدر الكريستال في دمها، ولم يعثر عليها في دم المتهمين. وأضاف أنهما غادرا غرفتها الفندقية في نحو الساعة السابعة مساء، ثم أغلقت كاميرات المراقبة بعد ذلك، ما يدل على أنها التقت شخصاً آخر لم يكشف عنه.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، إن بلاغاً ورد بوجود حالة وفاة في غرفة بفندق، فتوجه أفراد مسرح الجريمة وعثروا على جثة المرأة وإلى جوارها أدوية، وتم استدعاء المتهمين لسؤالهما في الواقعة، لوجودهما معها قبل وفاتها. وأفاد تقرير المختبر الجنائي بخصوص فحص عينة المتهمين باحتوائها على مؤثرين عقليين، وأن إحدى المادتين موجودة في دم المجني عليها.

وكيل المتهمين دفع بأن موكليه متفوقان دراسياً ولا يمكن أن يغامرا بمستقبليهما.