السجن 5 أعوام لعاطل خطف زائرة واغتصبها

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن خمسة أعوام والإبعاد، بحق عاطل آسيوي (46 عاماً)، انتحل مهنة موظف في البلدية، وأوقف سائق تاكسي وصديقته أثناء وجودهما على شاطئ الممزر، وأوهمهما بأنهما ارتكبا مخالفة السباحة ليلاً، مدعياً أن غرامتها 500 درهم، ثم استغل ذهاب الرجل إلى السيارة لإحضار هويته، واقتاد المرأة عبر حاجز صخري إلى الحديقة، واغتصبها، بحسب تحقيقات النيابة التي أحالته إلى محكمة الجنايات في دبي.

وقالت المجني عليها إنها قدمت إلى الدولة لزيارة شقيقتها، وتوجهت مع صديقها إلى الشاطئ، ثم ظهر المتهم الذي كان يحمل بيده جهازاً يشبه اللاسلكي، وكشافاً، وطلب منهما إبراز الهوية، فرد صديقها بأنها لا تحوز هوية، كونها زائرة، وطلب إمهاله دقائق لإحضار هويته، فبقيت مع المتهم، وحين تأخر صديقها في الحضور اتصلت عليه مرتين، لكنه لم يرد، فاتصلت بابن عمها وأخبرته بما حدث، وأن المفتش المزعوم يريد اقتيادها إلى مركز الشرطة، فأخبرها بأن تذهب معه، فرافقت المتهم، واتصل بها صديقها في هذه الأثناء، لكن المتهم أخذ الهاتف منها وطلب منه الحضور، ثم أغلق الهاتف واحتفظ به.

وأضافت أنه أجبرها على المشي على حاجز صخري زلق وخطر، ثم أخذها إلى منطقة رملية خلف الأشجار واغتصبها، أكثر من مرة، إلى أن غافلته وهربت، وأدلت إلى الشرطة بأوصافه، وتعرفت عليه في طابور التشخيص.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهماً عدة، منها الخطف والاغتصاب والاعتداء وانتحال صفة موظف عام، وأنكر المدان التهم الموجهة إليه أمام المحكمة التي قضت بإدانته.