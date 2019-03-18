10 آلاف درهم غرامة لخليجي بسبب "أنت ما تعرف أنا مين "

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، في قضية اتهام شاب من جنسية دولة خليجية، بسب صراف بنك طالبه بانتظار الدور، حيث قام المتهم بوصف المتهم بأنه عديم التربية ولا يعرف مع من يتعامل، وقررت حجزت القضية للحكم في جلسة 26 مارس الجاري وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بغرامة 10 آلاف درهم، والحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ .

وتفصيلاً، أكد الشاكي خلال الجلسة أنه خلال عمله في أحد المصارف العاملة بالدولة، حضر إليه المتهم لسحب مبلغ مالي من حسابة الشخصي، فتبين بأن رصيده لا يغطي قيمة المبلغ المراد سحبه، فطلب منه مراجعة قسم "خدمة المتعاملين" للتأكد من الامر، وعندما عاد المتهم كان قد شرع في تولي مهام انجاز معاملة أحد العملاء الآخرين".

وقال "طلبت من المتهم الانتظار إلى حين الانتهاء من انجاز معاملة العميل الحالي، إلا أنه لم يتقبل العذر الذي سقته له، وشرع حينها في تهديدي والصراخ علي بصوت مرتفع، "انت ماتعرف أنا مين، أنت بلا تربية وانا أربيك" والعديد من الإهانات، التي سببت لي حرجاً كبيراً أمام زملائي في العمل، ملتمساً من هيئة المحكمة في ختام إفادته توقيع اقصى عقوبة ممكنه في حق المتهم.