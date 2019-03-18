اتهام 3 أفارقة بسرقة شقتين بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص من جنسية دولة إفريقية، بتهمة سرقة شقتين بالشارقة.

وحسب أوراق القضية الأولى، فإن مركز الشرطة في منطقة مويلح تلقي بلاغاً يفيد بتعرض إحدى الشقق السكنية للدخول من قبل أشخاص مجهولين، وسرقتها، إذ تم فتح باب التحقيق بعد إبلاغ صاحب الشقة عن الواقعة، وتبين أن المتهمين الثلاثة سرقوا من المنزل ثلاثة هواتف متحركة و1500 درهم، فتم القبض عليهم.

وواجهت الهيئة القضائية المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، حيث أنكروها جميعاً، وتراجعوا عن اعترافاتهم الواردة في تحقيقات الشرطة والنيابة، فيما واجهت المحكمة المتهمين بالمضبوطات، وأنكروا ذلك أيضاً.

وفي قضية أخرى، وجهت إليهم المحكمة تهمة سرقة شقة أخرى، لكنهم تمسكوا بالإنكار. وأجّلت المحكمة النظر في القضية للاستماع إلى أقوال الشاهد القائمين بعملية الضبط في القضيتين ليوم 26 مارس الجاري.