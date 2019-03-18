إخلاء بناية سكنية إثر سقوط أجزاء منها برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أخلت فرق الطوارئ والأزمات وشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني، أمس، بناية سكنية مكونة من ستة طوابق، من قاطنيها، إثر سقوط أجزاء منها نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد عبدالله الحديدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة 12 ظهراً يفيد بوقوع أجزاء إسمنتية من بناية سكنية في رأس الخيمة، نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة. وتابع أنه تم على الفور إرسال الجهات المعنية برأس الخيمة إلى موقع البلاغ، واتخاذ كل التدابير الأمنية وإجراءات الأمن والسلامة.

وأوضح أنه تبين أن البناية السكنية مأهولة بالسكان، حيث تم إخلاؤها بالكامل دون أي إصابات، كما تم التأكد من أن المباني السكينة القريبة منها لم تتأثر.