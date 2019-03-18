انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي ــ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً صباحاً، خصوصاً شمالاً وشرقاً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، يصبح مغبراً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية 25 - 40 كم/‏‏‏‏‏ ساعة، تصل إلى 50 كم/‏‏‏‏‏ساعة، خصوصاً على البحر. والخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:18، والمد الثاني عند الساعة 00:55، أما الجزر الأول فعند الساعة 17:51، والجزر الثاني عند الساعة 5:25، وبحر عمان مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:23، والمد الثاني عند الساعة 7:56، والجزر الأول عند الساعة 13:35، والجزر الثاني عند الساعة 2:20.

وكانت مناطق مختلفة من الدولة شهدت، أمس، سقوط أمطار متفرقة ومختلفة الشدة، وهبوب رياح أدت إلى إثارة الغبار.