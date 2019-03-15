أب يرفض الدية ويطالب بالقصاص من قاتل ابنيه

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

رفض أب آسيوي التنازل عن حق محاكمة قاتل ابنيه مقابل الدية الشرعية التي عرضها عليه المتهم من خلال المحامي الموكل بالدفاع عنه، وأصر خلال استماع الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة على طلب القصاص، مشيراً إلى أنه فقد ولديه وهما متزوجان حديثاً، وتعيش الأسرة في حالة من الحزن والصدمة بسبب فاجعة موتهما قتلاً.

وكان المتهم ويدعى «ن، م» سدد طعنات قاتلة إلى الشقيقين داخل سكن بمنطقة الصجعة الصناعية في الشارقة بعد قيامهما باستفزازه والاستهزاء به، وفق أقواله التي أدلى بها في محضر تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.

فيما تم نقل المجني عليهما إلى مستشفى الكويت في حالة حرجة، بينما قام المتهم بتسليم نفسه إلى مركز شرطة الصناعية، وبرر جريمته بأنها وقعت دون وعي منه وعلى خلفية مشاجرة وقعت مع المجني عليهما بعدما سخرا منه.

واستمعت المحكمة إلى شهادة زملاء المتهم والمجني عليهما، حيث أكدوا أن مشاجرة وقعت قبل جريمة القتل نتيجة سخرية الشقيقين من المتهم، وفي يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين المتهم والشقيقين بعدما ضحكا عليه، ما أثار حفيظته وجعله يفقد أعصابه، وتوجه مباشرة إلى المطبخ لإحضار سكين كبيرة متجهاً به إلى المجني عليهما، إلا أن بعض زملائهم في السكن تدخلوا وتولوا تهدئته، وأخذوا السكين من يده، لكنه عاد وأخذه وباغت الشقيقين بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة، وتوفي أحدهما في موقع الجريمة مباشرة، بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة بعد ساعات قليلة متأثراً بجراحه. بدورها أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 14 أبريل المقبل لتوثيق طلب القصاص وتقديم المحامي لمذكرة دفاعية.