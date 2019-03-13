محاكمة 3 بحارة بتهريب «تشكيلة مخدرات» في خزان الوقود

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة ثلاثة بحارة آسيويين، بتهمة تهريب 40 كيلوغراماً من أنوع مختلفة من المخدرات، شملت هيروين وماريغوانا وأفيون وحشيش وإمفيتامينات، بالإضافة إلى أكثر من 9000 حبة من أربعة أنواع مختلفة من المخدرات.

وأنكر المتهمون خلال جلسة الاستماع علمهم بوجود المخدرات التي أخفيت في خزانات الوقوع بقارب أبحروا به من بلادهم إلى دبي، وقالوا لهيئة المحكمة «لا نعرف أن الخزانات تحوي مخدرات، ولا نعلم أصحابها».

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن جمارك دبي اشتبهت في وجود مخدرات على متن قارب قادم من دولة آسيوية قريبة، فبادرت بتفتيش القارب، واكتشفت كمية ضخمة من المخدرات، ومن ثم أبلغت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن المخدرات التي عثر عليها كانت مخبأة داخل خزانات الديزل، وبفحصها تبين أنها تتنوع بين (الحشيش والماريغوانا والهيروين والأفيون والإمفيتامينات)، بالإضافة إلى 9228 حبة مخدرة من أربعة أنواع مختلفة، لافتاً إلى أنه استجوب أحد المتهمين في القضية بموقع الضبط، وأفاد بأنه يعلم أن المواد المضبوطة مخدرات، وضعها صاحب القارب في بلاده، وطلب منهم توصيلها إلى شخص موجود في دبي لتوزيعها بمعرفته.