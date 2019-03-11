خليجي يعطي مدخرات زواجه لمحتال أقنعه باستثمارها

المصدر: محمد فودة - دبي

استدرج مزور، من جنسية عربية، شخصاً خليجياً بإعلان وهمي على موقع إلكتروني عن مشروع مربح خلال ساعتين فقط، فطمع المجني عليه في الربح السريع، ودفع للمحتال 120 ألف درهم حصيلة مدخراته للزواج، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته حضورياً مع متهم آخر هارب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم زور، بمشاركة آخر هارب، صورة محرر رسمي عبارة عن صورة ضوئية لرخصة تجارية منسوب صدورها لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن حذف بياناتها المتعلقة برقم الرخصة واسم المنشأة، ووضع بها بيانات أخرى، وقدمها للمجني عليه باعتبارها شركة أخرى.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه ادخر مبلغ 120 ألف درهم لاستخدامها مصروفات لزواجه، ودخل إلى موقع إلكتروني للدعاية، فشاهد إعلاناً عن استثمار مربح لمدة ساعتين فقط في مشروع مضمون، فتواصل مع الرقم، ليرد عليه شخص عربي، ويخبره بأن كفيله المواطن لديه رخصة تجارية لشركة بترول، وعلى وشك بيعها لمستثمر عربي، لكن الأخير اشترط قبل شراء الرخصة سداد المخالفات المستحقة عليها وقدرها 120 ألف درهم، ويعرض عليه سداد المبلغ مقابل ربح الضعف خلال ساعتين فقط بمجرد إتمام عملية بيع الرخصة، فوافق المجني عليه بشرط لقاء أطراف الرخصة والمحامي المعني بتسجيل البيع، وذلك في مكتب تسجيل بمنطقة القصيص.

وأضاف المجني عليه أنه وصل إلى مكتب التسجيل، وقابل المتهم بمفرده، فسأله عن أطراف الصفقة، فأخبره المحتال بأنهم قادمون في وقت لاحق، واصطحبه إلى كافتيريا خلف المكتب، واستلم منه المبلغ، وقدم له في المقابل إقراراً باستلام الأموال مضافة إليها الأرباح، وردها خلال ساعتين فقط، ثم أخبره بأنه سيذهب إلى الشخص المعني بتجديد الرخصة ثم يعود إليه، لافتاً إلى أنه تأخر في العودة، فأرسل إليه رسالة عبر تطبيق «واتس أب»، لكنه فوجئ بأن المتهم حظر رقمه، فأرسل إليه رسالة نصية عادية، لكنه حظره أيضاً، فأدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال، وأبلغ الشرطة التي قبضت على المتهم الذي أقر بجريمته في محضر استدلال الشرطة والنيابة العامة، وباشرت محكمة الجنايات محاكمته.