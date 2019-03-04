ضبط شاب عربي وبحوزته حبوب مخدرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تمكنت الفرق الأمنية بإدارة مكافحة المخدرات والتحريات في شرطة الشارقة من ضبط شاب من جنسية دولة عربية في المنطقة الصناعية 12، وبحيازته حبوب مخدرة (ترامادول وكريستال)، وبأخذ عينة منه تبين، أنه يتعاطى المؤثرات العقلية، وكان تحت تأثيرها. وباشرت محكمة جنح الشارقة محاكمة المتهم بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، بعد أن تم ضبطه واعترافه بحيازته الحبوب المخدرة بقصد التعاطي وليس الاتجار بها.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها صراحة وتفصيلاً، وقال إنه تعاطى المخدرات بوصفات طبية، مشيراً إلى أنه قام بتقديم نسخة منها إلى النيابة العامة، وعلى استعداد لإحضارها مترجمة قانونياً، لافتاً إلى أنه ليس من أصحاب السوابق ولم يسبق له أن تم ضبطه، وطلب الإفراج عنه بكفالة شخصية.وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 18 مارس الجاري، لمخاطبة إدارة مكافحة المخدرات لتزويدها بصحيفة سوابق المتهم، وتزويد المحكمة بالوصفات الطبية المترجمة التي تثبت صحة أقوال المتهم.