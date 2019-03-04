3 آسيويين يسرقون 150 لوحاً خشبياً من فيلا

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية بتهمة سرقة فيلا تحت الإنشاء، إذ تمكنوا من دخولها دون إذن صاحبها والمقاول، وسرقة مواد بناء من داخلها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المتهمون من دخول فيلا قيد الإنشاء، في منطقة السيوح بالشارقة ليلاً، من دون علم أصحابها والمسؤولين عنها، وجمعوا 150 لوحاً من الخشب المخصص للبناء ووضعوه بمركبة وهربوا.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترف المتهم الأول بالسرقة وكرر اعترافاته الواردة في تحقيقات الشرطة والنيابة، فيما أنكر المتهمان الثاني والثالث التهمة المنسوبة إليهم.

وقال المتهم الأول إن المتهمين الثاني والثالث من أقاربه، واشتركا معه في السرقة، إذ جمعا الألواح معه، بينما كان سائق المركبة ينتظر بالخارج، وأقر المتهم الثاني بأنه ابن أخت المتهم الأول. بدورها أجلت المحكمة القضية للحكم فيها بتاريخ 25 مارس الجاري.