محاكمة مهندس بتهمة هتك عرض موظفة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

باشرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، محاكمة مهندس ميكانيكي آسيوي، بتهمة هتك عرض موظفة من جنسية أجنبية في مكان عملهما، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليها بالإكراه، حيث باغت المجني عليها واحتضنها وضمها إليه وأمسك مناطق حساسة من جسدها دون رضاها.

وذكرت اللائحة أن المتهم أتى قولاً وفعلاً من شأنه أن يخل بالآداب العامة بأن جهر للمجني عليها برغبته في تقبيلها وإمساك مناطق من جسدها وممارسة الجنس معها، كما خدش حياء المجني عليها في مكان عملهما، إضافة إلى تحسينه المعصية والحض عليها بارتكابه للجرائم محل الاتهام، وأمرت بإحالته لمحكمة الجنايات وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه بتقبيل المجني عليها أو إمساكها من مناطق حساسة في جسدها، وطلب محامي الدفاع عن المتهم سالم الكيت، من المحكمة الاستماع لضابط التحريات عن الواقعة والإفراج عن موكله بكفالة.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم استغل عمل المجني عليها في شركة شقيقته وهتك عرضها بالإكراه أكثر من مرة، حيث قام بهتك عرضها أول مرة في شهر نوفمبر الماضي، حيث قدمت شكوى ضد المتهم لدى الجهات المعنية ثم تنازلت عنها خوفاً من إنهاء خدماتها من العمل.

وذكرت أوراق القضية أن المتهم كرّر فعلته وقام في يناير الماضي بهتك عرض المجني عليها دون رضاها، ما دفعها إلى تقديم شكوى ضده بتهمة هتك عرضها بالإكراه وقامت الشرطة بالتحقيق في الواقعة، حيث أنكر المتهم في تحقيقات الشرطة الاتهامات الموجهة إليه من قبل المجني عليها، وأمرت المحكمة بتمديد حبس المتهم وحددت جلسة الرابع من مارس المقبل موعداً لاستكمال القضية.