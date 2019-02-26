9 أشخاص يعترفون بسرقة محل صرافة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية متهماً فيها تسعة أشخاص نيجيريين اعترفوا بسرقة محل صرافة بالمنطقة الصناعية في الشارقة.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد في القضية الذي يعمل في شرطة الشارقة، حيث أكد أن بلاغاً ورد إلى الشرطة يفيد بوجود سرقة لمحل صرافة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية لمحل الواقعة، وتم الاطلاع على كاميرات المراقبة ورفع البصمات، لتحديد هوية الجاني، مشيراً إلى أنهم توصلوا لبصمة أحد المتهمين الذي دلهم على بقية المشتركين معه بالجريمة ليتم ضبطهم.

وتابع أن المتهمين خلال التحقيق اعترفوا بارتكابهم جريمة السرقة، حيث أرجع أحد المتهمين جزءاً من المبلغ المالي المسروق، مشيراً إلى أن بعض المتهمين حسب كاميرات المراقبة كانوا خارج المحل داخل مركبة بانتظار الآخرين للخروج من محل الصرافة للهروب. وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترف بعضهم بها، وقال باقية المتهمين إن دورهم اقتصر على المراقبة ولم يشتركوا في السرقة، فيما أقرّ المتهم الثاني بأنه سلم نفسه للشرطة. بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 10 من مارس المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

بصمة أحد المتهمين قادت الشرطة إلى القبض عليهم.