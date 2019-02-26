40 ألف درهم غرامة لمتهم يتاجر في «النسوار»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أدانت محكمة أبوظبي الابتدائية متهماً آسيوياً، حوَّل مقر سكنه إلى محل لتجارة وبيع مادة «النسوار»، وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 40 ألف درهم، مع الأمر بمصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ، يفيد بوجود عامل آسيوي عكف على بيع وتوزيع مواد مضرة بالصحة العامة مادة «النسوار»، على أبناء جنسيته بشكل سري، وعلى ضوء تلك المعلومات انتقلت الجهات المعنية إلى محل سكن المتهم، وتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمداهمة المتهم وإلقاء القبض عليه.

وبتفتيش مقر سكنه، تم العثور على كمية من أكياس «النسوار» المعدة والمجهزة للبيع، لتتم إحالته مع المواد المضبوطة إلى القسم المختص والمعني بمتابعة هذه الوقائع، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.

وبسؤال هيئة المحكمة المتهم عن التهم المنسوبة إليه، اعترف بحيازته للمواد المضبوطة بقصد الاستخدام الشخصي، نافياً في الوقت نفسه تهمة الاتجار فيها.

• المتهم حول سكنه إلى وكر لبيع «النسوار»، وزعم أنه للاستخدام الشخصي.