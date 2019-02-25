السجن 5 سنوات والإبعاد لمروج مخدرات آسيوي

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات بحق مروج مخدرات آسيوي، يبلغ من العمر 42 عاماً، كما أدانته في واقعة عض شرطي وقضم جزء من إصبعه. وأنكر المتهم أمام محكمة الجنايات الاعتداء على ضابط شرطة أثناء محاولة استيقافه، كما أنكر تهماً عدة شملت مقاومة رجال الشرطة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الواقعة حدثت في الرابع من يوليو العام الماضي، حين وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهم ببيع مخدر الكريستال، وأكد ذلك متعاطٍ تم ضبطه في وقت سابق. وبناء على المعلومات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحريات المطلوبة حول الأماكن التي يوجد فيها المتهم، وتم تحديد موقعه أمام إحدى البنايات في منطقة القوز الصناعية، نحو الساعة الرابعة مساء.

وقال المجني عليه في القضية، إن المتهم حاول الفرار وجرى بسرعة بمجرد أن رأى رجال مكافحة المخدرات، لكن تمت محاصرته والقبض عليه، فتصرف بعدائية كبيرة وعض إصبعي.

وبعد النظر في القضية ورغم إنكار المتهم إلا أن محكمة الجنايات قضت بإدانته وسجنه خمس سنوات وغرامة 20 ألف درهم والإبعاد، كما أحيل إلى محكمة الجنح لمواجهة اتهامات أخرى.