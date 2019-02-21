مشادة كلامية تنتهي بجريمة قتل

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية آسيوي متهم بقتل صديقه بعد مشادة كلامية بينهما، وبرر المتهم الجريمة بفقدانه أعصابه، وقرّرت المحكمة حجز القضية إلى جلسة 25 من مارس المقبل، وذلك بعد أن رفض أهل المجني عليه التنازل عن القصاص ورفضهم الدية.

وطالب محامي المتهم في مرافعة شفهية أمام هيئة المحكمة بالرأفة بالمتهم، مشيراً إلى أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية وانفصاماً بالشخصية عند النوم، ولديه تقارير طبية بذلك، وكان يتلقّى العلاج في مستشفى خاص بدبي، لافتاً إلى أن المتهم عندما ارتكب جريمة القتل كان في حالة من الاضطراب النفسي ولم يستطع التحكم في نفسه، ما دفعه إلى قتل المجني عليه ليلاً بعد مشادات كلامية وشجار نشب بينهما. كما طالب هيئة المحكمة بإحالة المتهم إلى الطب النفسي ولجنة طبية للاطلاع على حالته النفسية، وإبطال جريمة القتل لتوفّر سبب من أسباب الإباحة بحق المتهم المتمثلة في مرضه بالانفصام بالشخصية والاضطرابات النفسية، وبوجود تقرير طبي مرفق في ملف القضية عن حالته، مطالباً أيضاً باستدعاء الطبيب المشرف على حالته المرضية قبل ارتكابه للجريمة لسماع أقواله ومناقشته بالتقرير الطبي المرفق بملف القضية.