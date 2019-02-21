محاكمة خادمة بتهمة حرق سيارة كفيلها

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية خادمة آسيوية، متهمة بحرق سيارة كفيلها في إحدى مناطق الإمارة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الذي أعد التقرير الجنائي عن حريق السيارة، إذ أكد أن معلومات وردت إلى إدارته تفيد بوجود حريق سيارة بإحدى مناطق الشارقة، وبعد توجهه إلى مكان الحادث وأخذ العينات ومعاينة مكان الواقعة، اتضح أن سبب الحريق إيصال مصدر حراري سريع ولهب مباشر للسيارة، لافتاً إلى أن المركبة كانت مقفولة ولكنها غير مؤمنة، بحيث يستطيع أي شخص فتحها.

وبيّن أن صندوق السيارة الذي يقع بين الكرسيين الأماميين كان مفتوحاً في بداية الحريق، وقال له صاحب المركبة إنه كان يحتوي على عطور، لكنه لم يجد العطور، مشيراً إلى أن سبب انتشار الحريق ليس انفجار علب العطور.

وواجهت المحكمة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، فقالت إنها شاهدت دخاناً صادراً عن السيارة، فهرعت لرؤية ما يحصل، وعندما شاهدتها تحترق حاولت إطفاءها.

وقرّرت المحكمة حجزت القضية للحكم بتاريخ 20 من مارس المقبل.