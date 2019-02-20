آسيوي يقتل أخر بعد فقدانه لأعصابه وسيطرته على نفسه

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

حجزت محكمة جنايات الشارقة قضية القتل المتهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية لتاريخ 25 مارس المقبل، وذلك بعد أن رفض أهل المجني عليه التنازل عن القصاص ورفضهم للدية.

ودفع محامي الدفاع عن المتهم في مرافعة شفهية أمام هيئة المحكمة طالب فيها بالرأفة بالمتهم خلال المحاكمة، مشيراً إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وانفصاما بالشخصية عند النوم، ولديه تقارير طبية بذلك، وكان يتلقى العلاج في مستشفى خاص بدبي، لافتاً إلى أن المتهم عندما ارتكب جريمة القتل كان في حالة من الاضطراب النفسي ولم يستطع التحكم بنفسه مما دفعه لقتل المجني عليه ليلاً بعد مشادات كلامية وشجار نشب بينهم.

وطالب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم في مذكرته التي قدمها لهيئة المحكمة بإحالة المتهم للطب النفسي وللجنة طبية للاطلاع على حالته النفسية، وإبطال جريمة القتل لتوفر سبب من أسباب الإباحة بحق المتهم المتمثلة في مرضه بالانفصام بالشخصية والاضطرابات النفسية، وبوجود تقرير طبي مرفق في ملف القضية عن حالته، مطالباً أيضاً باستدعاء الطبيب المشرف على حالته المرضية قبل ارتكابه للجريمة لسماع أقواله ومناقشته بالتقرير الطبي المرفق بملف القضية.