اتهام شخص بحيازة 30 شريطاً من عقار محظور بقصد الاتجار

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة اتهام باكستاني بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، بعد ضبط 30 شريطاً من عقار محظور داخل الغرفة التي يسكنها.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة تلقت بلاغاً يفيد بوجود شخص يحوز عقاقير مخدرة بقصد الاتجار، وتمكنت فرق المكافحة من تحديد موقعه، وضبطه.

وعند تفتيش مسكنه عثر على أشرطة العقاقير، وتبين أن كلاً منها يحوي 10 حبات.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه، فأنكر حيازة المخدر بقصد التعاطي والاتجار، وتمسك بإنكاره، وبأقواله الواردة في التحقيقات، مشيراً إلى أن الدرج الموجود في مسكنه، الذي ضبطت العقاقير بداخله، يعود لشخص آخر.

وأجلت المحكمة القضية إلى 24 فبراير الجاري لاستدعاء الشهود ومواجهتهم بالمتهم.