اتهام 5 أشخاص بخطف آسيوي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، محاكمة خمسة أشخاص متهمين بخطف آخر من الجنسية نفسها لمطالبته بسداد دين لأحدهم، وقرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 من فبراير الجاري لانتداب محامٍ للمتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المجني عليه باستدانة مبلغ مالي من المتهم الأول، وامتنع عن السداد، ما دفع الأخير إلى الاتفاق مع بقية المتهمين على خطف المجني عليه وتهديده، حيث قاموا بالالتفاف حوله وإدخاله سيارتهم عنوة واحتجازه داخلها فترة.

وخلال الجلسة أنكر المتهم الأول تهمتي الخطف والاحتجاز، مشيراً إلى أن المجني عليه ركب السيارة بإرادته وموافقته، بغرض التفاهم وإنهاء الخلاف.

وأكد بقية المتهمين كلام المتهم الأول مشيرين إلى أن المجني عليه صديق لهم وأنهم تصالحوا وتم حل الخلاف، كما نفى المتهمون التخطيط لخطف أو احتجاز المتهم. وبسؤال المحكمة للمتهمين عن إمكانية توكيل محامٍ للدفاع عنهم أجمعوا على عدم مقدرتهم، ما دفع المحكمة لتأجيل القضية لحين انتداب محامٍ للدفاع عنهم.