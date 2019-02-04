اتهام آسيوي بسرقة 11 علبة مُسكِّن من محل في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية بتهمة سرقة محل، إذ تمكن بطرق احتيالية من التحايل على صاحب الـ«سوبر ماركت» وتشتيت انتباهه، وسرق 11 علبة مسكن للآلام، بغرض بيعها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 21 يناير الماضي، عندما قام المتهم بالدخول إلى محل في منطقة المجاز، وتمكن بطرق احتيالية عن طريق تشتيت نظر صاحب المحل من سرقة 11 علبة مسكن للآلام، والهروب، وبعدها قام الـ«سوبر ماركت» بتقديم شكوى ضده، وتمكنت الفرق الأمنية والشرطة من ضبطه، وتحويله إلى النيابة. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، وقال إنه سرقها بغرض بيعها، وحجزت المحكمة القضية للحكم فيها في 27 فبراير المقبل، مع استمرار حبس المتهم.