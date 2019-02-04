«الأرصاد»: منخفض جوي سطحي وراء عدم استقرار الطقس

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي على الدولة، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، طقساً غائماً بوجه عام، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتوقع المركز أن يشهد طقس اليوم استمراراً لسقوط الأمطار، خصوصاً على المناطق الشمالية والشرقية، على أن يصبح غائماً جزئياً في المساء، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وذكر أن طقس الغد سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، فيما تظل الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، تتحول إلى شمالية شرقية ليلاً، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وتشهد الدولة يوم الأربعاء طقساً غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصاً على البحر.

وأشار المركز إلى أن طقس الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر.