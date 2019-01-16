ضبط رجل وامرأة متهمين بسرقة حقائب مسافرين في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تمكنت جمارك دبي، من ضبط مسافر عربي وشريكته، حاولا سرقة حقائب عدة من حزام حقائب المسافرين في مطار دبي الدولي، يوم 30 من ديسمبر الماضي.

وأفاد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي، بأنه فور تلقي إدارة عمليات المسافرين معلومات من الشركاء الاستراتيجيين عن تكرار بلاغات فقدان مسافرين لحقائبهم في صالة «القادمون» بمطار دبي الدولي، ويشتبه في وجود مسافر يسرق حقائب المسافرين، تم تشكيل فريق من ضباط جمارك دبي (فريق الاستهداف)، ومن خلال حصر الرحلات القادمة عبر المطار خلال الأيام والوقت المحدد، وصل عدد المسافرين إلى نحو 20 ألف مسافر، ومن خلال المعطيات الواردة وتحليلها في وقت قياسي، تم استهداف 10 مسافرين مشتبه فيهم.

وبتحليل البيانات من قبل الفريق حامت الشكوك حول مسافر عربي، وبمقارنة حقائبه عند الدخول بالحقائب والخروج، تبين أنه الشخص المطلوب، حسب معايير الاشتباه والاستهداف التي تم وضعها، وبتحليل حركات دخول وخروج المشتبه فيه من وإلى الدولة، تبين وجود مسافرة من الجنسية نفسها تتعاون معه في سرقة الحقائب.

وحدد فريق الاستهداف ساعة الصفر، بعد أن تبيّن موعد وصول المشتبه فيهما إلى الدولة في رحلة بتاريخ 30 من ديسمبر الماضي قادمة من دولة عربية، وكذلك تجهيز الفريق الجمركي بالكامل لتلك لعملية، حتى لا تتخللها أي أخطاء محتملة، وأطلق عليها اسم «سارق الوهم».

وأثناء متابعة المشتبه فيهما ميدانياً من فريق الجوالة الجمركية، وعبر كاميرات المراقبة في غرفة التحكم والسيطرة التابعة لجمارك دبي، تم رصدهما متلبسين بحمل مجموعة من الحقائب، ونزع الملصق (الديباجة) من عليها، ليتابعا سيرهما نحو الخروج من بوابات تفتيش صالة الجمارك، حيث تم إيقافهما من قبل ضباط الجمارك، وبسؤال المشتبه فيه إن كان يود الإفصاح عن أي شيء، أجاب بالنفي، ولوحظ أنه يحاول تمزيق الملصق من الحقيبة بعد خروجها من جهاز كشف الأشعة السينية (X-Ray)، لكي يضلل ضابط الجمارك، كما لاحظ ضابط الجمارك أن هناك ثلاث حقائب بحوزته لا تحمل أي ملصق، لتتم الاستعانة بالفريق الجمركي الميداني، الذي عثر على ثلاث ملصقات ملقاة على كرسي الانتظار بالقرب من حزام الحقائب.

وبسؤاله عن محتويات الحقيبة، أجاب بأنها تحتوي على ملابس وزعفران، وبتفتيش الحقيبة تم العثور على هدايا مغلفة (هدايا أعياد الميلاد – الكريسماس)، وبمقارنة اسم المشتبه فيه مع الاسم الموجود على الملصق، تبين أن الحقيبة لا تحمل الاسم نفسه، وبمواجهته قال إنها تخص زوجته وخرجت من المطار، وبعد ذلك تضاربت أقواله، حيث قال إنها تخص صديقه.

وعلى الجهة الأخرى، تم إيقاف المشتبه فيها، حيث عثر خلال تفتيشها على ملصق الحقائب في حذائها، وبسؤالها عن سبب إخفائها ملصقات الحقائب، اعترفت بأن المشتبه فيه طلب منها نزع الملصقات عن الحقائب، وإخفاءها للتهرب من الرسوم الجمركية، وبعد التحقيق مع المسافرة، قالت إنها تعمل لدى المشتبه فيه، وتتقاضى مبلغاً مالياً نظير تمريرها الحقائب من المطار، وعليه تم تحرير محضر ضبط، وإحالة المسافر وشريكته والحقائب المسروقة إلى مكتب شرطة دبي في مطار دبي الدولي.

• المشتبه فيه استعان بامرأة لمساعدته في سرقة حقائب المسافرين بعد نزع الملصق عنها.