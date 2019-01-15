السيطرة على حريق مستودع بالمنطقة الصناعية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم



تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من السيطرة على حريق اندلع في احد المستودعات بالمنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين، دون أن يسفر عن إصابات بشرية تذكر .

فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين تتمكن من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المستودعات بالمنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين، دون أن يسفر عن إصابات بشرية تذكر .#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ptb4HJ5IEQ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 15, 2019

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 11:00 ليلاً ، يفيد باحتراق مستودع ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها وبلغ عددهم 80 شخصا وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وعدم انتشاره للمستودعات المجاورة وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين إن فرق الاطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون أن تسجل أي اصابات بشرية وأن فرق الاطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية، مؤكداً أن انجاز المهمة ناتج عن تعاون مع شرطة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبلدية أم القيوين.

أشرف على الحادث رئيس قسم المراكز الرائد عبدالله صالح الفلاحي ومدير مركز المدينة النقيب يوسف عبدالرحمن ومركز الابرق النقيب راشد جاسم ضابط.



