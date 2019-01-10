آسيوي يعترف بقتل صديقيه دفاعاً عن النفس

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة جنايات في الشارقة محاكمة آسيوي متهم بقتل اثنين من أصدقائه داخل السكن طعناً بالسكين إثر مشاجرة بينهم، واعترف المتهم أمام المحكمة بقتل صديقيه دفاعاً عن النفس.

وتعود تفاصيل القضية عندما كان المتهم برفقة المجني عليهما ومجموعة من الأشخاص الآخرين داخل بناية مخصصة لسكن العمال بالشارقة، وخلال وجودهم داخل الغرفة المشتركة نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت وتحولت إلى مشاجرة، بحضور عدد من زملائهم بالسكن، وكان بيد المتهم سكين، فأقدم على طعن المجني عليهما، ما أدى إلى وفاتهما، وبعدها اتصل المتهم بشقيقه لتسليم نفسه للشرطة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأقرّ بأنه أقدم على ذلك دفاعاً عن النفس، ولم يكن يعلم ما الذي يقترفه، ولا يعرف كيف طعنهما، مشيراً إلى أنه بعد الواقعة اتصل بشقيقه لتسليم نفسه للشرطة.

وطلب محامي الدفاع أجلاً لتصوير ملف القضية، لتقديم الدفاع، واستدعاء الشهود للوقوف على تفاصيل الواقعة بشكل أكبر.

بدورها، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 27 من يناير الجاري، لاستدعاء الشهود في الواقعة، كما كلفت النيابة بتوفير صور لشهادات وفاة المجني عليهما، والاستمرار في حبس المتهم.