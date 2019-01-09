الحبس 6 أشهر للص سرق منزلاً.. والشاكي يتنازل عن القضية

المصدر: الشارقة ـــ الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس شاب عربي لمدة ستة أشهر، بعد ثبوت سرقته لمنزل وتحطيم محتوياته.

وكانت الهيئة القضائية استمعت إلى أقوال الشاكي الذي أكد أنه لا يعرف المتهم، لافتاً إلى أنه فوجئ عند عودته للبيت بأن جانباً كبيراً من مقتنياته سرقت، إضافة إلى تحطيم البقية، مشيراً إلى أنه تنازل عن الشكوى المقدمة ضد المدان، ولا يريد أي شيء منه.

وكانت المحكمة واجهت المتهم بتقرير المختبر الجنائي الذي وجد تطابقاً في البصمة معه، فأنكر التهمة، وقال إنه حضر إلى شقة المجني عليه لصيانة النوافذ، ولم يقم بتكسير أو سرقة أي شيء.