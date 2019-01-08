محاكمة متهم بحيازة 30 كرتونة مشروبات كحولية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة جنح الشارقة محاكمة آسيوي متهم بحيازته مشروبات كحولية بقصد الاتجار.

وكانت الفرق الأمنية في الشارقة ضبطت سيارة محملة بـ30 كرتونة من المشروبات الكحولية في 27 من ديسمبر الماضي، تعود لشخص آسيوي، وذلك بعد ورود بلاغ بأن هناك شخصاً ينقل مشروبات كحولية بقصد التجارة فيها، وعلى أثر البلاغ تحركت الدوريات الأمنية وضبطت المتهم وبحوزته المشروبات الكحولية، وتم إحالته إلى القضاء لمحاكمته.

وكان المتهم اعترف خلال تحقيقات النيابة والشرطة وفقاً لأوراق القضية بحيازته للمشروبات الكحولية بقصد التجارة ونقلها في سيارته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها ورجع عن اعترافاته الواردة في التحقيقات، بدورها أجلت المحكمة القضية للحكم في جلسة 20 من يناير الجاري، مع استمرار حبس المتهم.