متهم يعتذر للمحكمة عن مقاومته رجال التحريات

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

اعتذر متهم من جنسية دولة عربية أمام محكمة جنايات رأس الخيمة عن مقاومته ثلاثة رجال من تحريات شرطة رأس الخيمة والتعدي عليهم بالسب وعبر للمحكمة عن ندمه وتأسفه لما ارتكبه بحق أفراد التحريات.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم قاوم رجال التحريات أثناء محاولتهم تفتيش منزله لضبط شقيقه المتهم في قضية أخرى.

واعترف المتهم أمام المحكمة مقاومة رجال التحريات لأنه لم يكن يعلم بأنهم من تحريات شرطة رأس الخيمة، ولفت إلى أنه قام بدفعهم في محاولة منه لمنعهم من دخولهم للمنزل كونه لا يعرف هويتهم، إلا أنه أنكر تهمة التعدي عليهم بالسب.

وأوضح أنه طلب من الرجال التحريات إبراز ما يثبت جهة عملهم وأنه فور تأكده من عملهم في الشرطة سمح لهم بدخول المنزل والقيام بواجبهم، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة لاستكمال النظر في ملف القضية.