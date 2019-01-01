محاكمة 3 آسيويين سرقوا أموالاً وحولوها إلى خارج الدولة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة من جنسية دولة آسيوية، بتهمة سرقة أموال الغير وتحويلها إلى الخارج.

وواجهت المحكمة المتهمين الثاني والثالث بالتهم المنسوبة إليهما، وتعذر حضور المتهم الأول لهروبه، إذ أقر المتهمان خلال جلسة المحاكمة بتحويلهما مبالغ مالية خارج الدولة، دون علمهما بأنها أموال مسروقة. وأشارا إلى أنهما تسلما 135 ألف درهم، وحولا ما يقارب 82 ألف درهم للخارج لمصلحة والد المتهم الأول، بناء على طلبه. وطالبت النيابة العامة بإدانة المتهمين. بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 14 يناير المقبل، للتحري عن مكان إقامة المتهم الأول من نظم المعلومات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.