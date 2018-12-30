3 سنوات سجناً لخليجي شرع في قتل آخر داخل مطعم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أجلت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، محاكمة شاب خليجي، متهم بطعن شاب خليجي بسكين في يده وصدره، مما أدى إلى اصابته بإصابات بليغه، وذلك إلى جلسة 6 يناير المقبل، وكانت محكمة اول درجة قد أصدرت حكما بإدانة المتهم عن جريمة الشروع في القتل بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف درهم والزمته بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 30 ألف درهم على سبيل حكومة العدل.

وخلال الجلسة حضر دفاع المتهم، فيما لم يتم احضار المتهم من محبسه، نظراً لظروفه المرضية، كونه مصاب "بالإنفلونزا"، وطالبت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المجني عليه بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به المجني عليه إلى الحد الذي يفي بالأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي لحقت به، مشيرة بأن المبلغ المقضي به لا يتناسب مع ما أصاب المجني عليه من اضرار.

وتعود تفاصيل القضية إلى حدوث مشاجرة في أحد المطاعم بين المتهم والمجني عليه، نتيجة خلافات سابقة بينهما، أدت إلى قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بسكين، ما أحدث به إصابات في يده وصدره، وفقاً لما جاء في تقرير الطب الشرعي.

وأظهرت التحقيقات أنه خلال تواجد المجني عليه بأحد المطاعم مع أصدقاء له شاهد المتهم يجلس هو الآخر في نفس المطعم فتوجه إليه لمعاتبته عما وقع بينهما سابقا، وطلب منه مرافقته إلى الخارج للحديث وتصفية الأمور فيما بينهما، وعقب خروجهما للحديث تجدد الخلاف مرة أخرى ونتج عنه قيام المتهم بطعن المجني عليه بسكين في يده وصدره.