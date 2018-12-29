سياحة رأس الخيمة تعبر عن أسفها العميق لاستشهاد طاقم الطائرة المروحية

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

عبرت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن أسفها العميق لاستشهاد طاقم الطائرة المروحية التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس برأس الخيمة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هيثم مطر، لـ "الامارات اليوم" إن الهيئة قامت بإغلاق المسار الانزلاقي في جبل جيس بشكل مؤقت لإجراء التحقيق اللازم للتأكد من سلامة المسار الانزلاقي.

وأوضح أن الهيئة تطمئن الجمهور بعدم وجود أي إصابات بين مرتادي جبل جيس أو وقوع أضرار في المرافق العامة في الجبل، وأن الهيئة تنتظر نتائج التحقيقات التي أمر بها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة.

وأوضح أن حادث سقوط الطائرة المروحية في جبل جيس برأس الخيمة، وقع بعد 50 دقيقة من إغلاق المسار الانزلاقي أمام الزوار، مشيرا إلى أن الهيئة أرسلت على الفور فريقا لتفقد المسار الانزلاقي.