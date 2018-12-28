«نيابة دبي» تطعن على 13 حكماً مدنياً خلال العام الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد الطعون بالتمييز، المرفوعة من النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أمام محكمة التمييز في دبي، على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم دبي 13 طعناً مدنياً خلال العام الجاري.

وأفاد رئيس قسم أول بالنيابة المدنية خالد أحمد زكريا، بأنه تم الفصل في 13 طعناً بالتمييز خلال الفترة ذاتها، حيث نقضت محكمة التمييز 11 حكماً من الأحكام المطعون فيها، منها ثلاثة طعون في مواد الأحوال الشخصية، وطعنان عمالي، وطعنان تجاري، وأربعة طعون في المواد المدنية، بينما قضت بعدم قبول طعن مدني، ورفض طعن تجاري، فيما بلغ عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية المدنية المقدمة إلى النيابة المدنية في نهاية نوفمبر 136 طلباً.

وبلغ عدد الدعاوى المحالة إلى النيابة العامة من محاكم دبي لإبداء الرأي حتى نهاية نوفمبر الماضي 787 دعوى، وبلغ مؤشر إنجاز قضايا التدخل خلال الأجل المضروب من المحكمة 99.5% في النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ المؤشر ذاته عن النصف الثاني حتى نهاية نوفمبر الماضي نسبة 99.6%.

يذكر أن المادة رقم 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، تجيز للنائب العام الطعن على الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف أنواعها إذا تضمّن الحكم في أسبابه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.