وفاة عامل بقالة دهساً أثناء محاولته منع لصّ من الفرار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية آسيوي متهم بقتل عامل بقالة، آسيوي الجنسية، دهساً، خلال محاولة فراره، بعد سرقة بطاقة هاتفية من إحدى البقالات التجارية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ للجهات المعنية، يفيد بوقوع حادث دهس، أمام إحدى البقالات التجارية، نتج عنه إصابة عامل بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي قبل وصوله المستشفى متأثراً بإصابته.

وعلى الفور حضرت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وشرعت في إجراءات البحث والتحقيق في حيثيات الواقعة، ليتبين لها بأن المتهم لجأ إلى الاحتيال على بائع البقالة (المجني عليه) دون أن يترجّل من مركبته، حيث طلب منه إحضار بطاقة تعبئة رصيد بقيمة 55 درهماً، وعند تسلّمه البطاقة، ضغط بقوة على دواسة البنزين في محاولة منه للفرار من المكان، حينها تمسك عامل البقالة بباب سيارة المتهم، في محاولة يائسة منه للإمساك بالمتهم، ومنعه من الهرب، ليسقط بعد ذلك باتجاه الجانب الأيمن من السيارة، ويتعرّض للدهس من قبل العجلة الخلفية، الأمر الذي تسبب في وفاته.

وخلال الجلسة أنكر المتهم كل التهم المنسوبة إليه، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى منتصف يناير المقبل، لحضور محامٍ للدفاع عن المتهم.