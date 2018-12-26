محاكمة شخص اشترى شركة ب«مستندات مزورة»

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة جنايات الشارقة في إعادة محاكمة شخص من جنسية دولة آسيوية، بعد إصدار حكم غيابي بحقه، وإدانته بتهمة تقليد ختم سفارة واستعماله في وكالة رسمية، وتزوير مستند قدمه للمنطقة الحرة بالشارقة.

وتعود تفاصيل القضية عندما كان المتهم الذي يعمل في مجال الأعمال التجارية قد اشترى شركة من شخص آخر بالمنطقة الحرة في الشارقة، حيث تم اكتشاف أنه قدم وكالة رسمية مقلدة ومستندات رسمية مزورة، ما أدى إلى صدور حكم قضائي، غيابياً، بحقه يقضي بإدانته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكر معرفته بها، وقال إنه يملك العديد من الشركات بالدولة، والبائع هو من كان لديه الوكالة المزورة من السفارة، ولم يكن لديه علاقة بالتزوير. وبمواجهته بأن عليه قضايا أخرى، أقر المتهم بوجود قضية شيكات منظورة ضده في دبي، وتم الوصول إلى تسوية فيها.

وطلبت النيابة العامة إدانة المتهم، بينما ترافع المحامي عن المتهم وقدم دفوعه وطالب ببراءة موكله، وتكفيله. بدورها.. أجلت المحكمة القضية لتاريخ 7 يناير المقبل.