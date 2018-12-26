محاكمة مسنّ بتهمة ضرب آخر لخلاف على ملكية أرض

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

دافع مسنّ خليجي أمام محكمة الجنح في رأس الخيمة، عن نفسه، إثر اتهامه بضرب وشتم شخص من جنسيته نفسها، لخلافات على أرض استمرت 20 عاماً، وأنكر أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه بالاعتداء أو سبّ المجني عليه.

وأوضح أنه فوجئ بقيام المجني عليه بإحضار أشخاص من أجل تمديد كابلات كهربائية في أرض تعود ملكيتها له، وتابع أنه تحدث معه ودفعه دون أن يقوم بضربه أو شتمه.

وأضاف أنه يوجد بينه وبين المتهم خلافات منذ 20 سنة، وأنهما لا يتكلمان مع بعضهما بعضاً، الأمر الذي أدى إلى تجدد الخلافات الشخصية، بسبب قسيمة الأرض.

وجاء في التقرير الطبي أن المجني عليه يعاني احمرارأً في منطقة الكتف، نتيجة تعرضه للاعتداء بالضرب من أحد الأشخاص، ولفت المتهم إلى أن جميع الشهود الذين حضروا الواقعة أكدوا صحة أقواله، بعدم تعرضه للمجني عليه، وأنه بريء من الاتهامات المسندة إليه.