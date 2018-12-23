محاكمة آسيوية تسلمت طرداً يحوي أدوات سحر وشعوذة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، النظر في قضية سيدة تحمل جنسية دولة آسيوية، متهمة باستلام طرد مرسل لها من بلدها الأصل، يحتوي على أدوات تستخدم في السحر والشعوذة، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة 8 يناير المقبل.

وتفصيلاً، نفت المتهمة أمام هيئة المحكمة ممارستها لأي من اعمال السحر والشعوذة، مشيرة إلى أنها لا تعرف شيئا عن مرسل الطرد، ووصلها رسالة على هاتفها المحمول مرسلة من شركة البريد تفيد بأن لها طرد عليها الحضور لاستلامه، وبالذهاب للشركة طالبوها بتسديد رسوم الاستلام، والانتظار وخلال 30 دقيقة حضرت الشرطة وتم القبض عليها.

وقالت المتهمة إنها سددت الرسوم فقط ولم استلم الطرد فعلياً ولم تكن أعرف محتوياته، كما أن تفتيشها وتفتيش منزلها لم يسفر عن ضبط أي أدوات يمكن أن تستخدم في أعمال السحر، مشيرة في ردها على سؤال لهيئة المحكمة عن بعض الأحراز التي تم ضبطها في منزلها، بأنها عبارة عن كشاف وقطعة القماش التي تم ضبطهما في منزلها تستخدمهم في صلاتها.

فيما أكد محامي المتهمة خلال الجلسة انتفاء صلة المتهمة بالواقعة لعدم وجود أي دليل يثبت ودود صلة بينها وبين الراسل، أو علمها بمحتويات الطرد، حيث أنها ذهبت إلى شركة البريد بناء على الرسلة التي وصلتها فقط.

وقال إنه عند ضبط المتهمة لم يجدوا معها أي أدوات للسحر، كما أنها تقييم في الدولة منذ عام 2005 ولم تتهم بأي جريمة من قبل، مشيراً إلى انتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي، وطالب ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها.