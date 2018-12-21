الحبس والإبعاد لشخص اعتدى على رجال شرطة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

عاقبت محكمة الجنايات في الشارقة متهماً من جنسية آسيوية، بالحبس لمدة ستة أشهر، والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بالاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأديتهم عملهم.

وكان أفراد دورية الشرطة يؤدون عملهم في إحدى المناطق بالشارقة، عندما صادفوا المتهم، واشتبهوا فيه، فطلبوا منه هويته وأوراقه الثبوتية. وبعد بحث حالته الجنائية، تبين أنه مطلوب على ذمة قضية أخرى، وأن عليه حكماً لم ينفذ، فبادر رجال الشرطة باعتقاله، إلا أنه قاومهم، واعتدى على أحدهم.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه، فأنكر الاتهامات، وقال إنه كان محكوماً في قضية «خلوة غير شرعية» في أبوظبي، وأنه تقدم بطلب لهيئة المحكمة للعفو عنه، نافياً الاعتداء على الشرطة.