الحبس 15 سنة والإبعاد لـ 3 أشخاص سرقوا بنكاً في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حكمت محكمة جنايات الشارقة على ثلاثة متهمين شباب من جنسية عربية بالسجن 15 سنة لكل واحد منهم، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة لجميع المتهمين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، والسجن المؤبد بحق متهم رابع من جنسية دولة إفريقية، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بسرقة بنك بالإكراه في إمارة الشارقة باستخدام السلاح، إذ كان أحدهم متنكراً في زي امرأة.

وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال الشهود في جلسة سابقة أكدوا فيها اعتداء المتهمين عليهم وتهديدهم بالأسلحة؛ للتمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت موجودة داخل خزنة البنك.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بالدخول إلى أحد البنوك بالشارقة في تاريخ 25 يوليو من عام 2017، وتمكنهم من سرقة مبالغ مالية عن طريق التهديد واستعمال السلاح، وكانت شرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً، يفيد باقتحام البنك من قبل لصوص مُقنعين، أثناء الدوام الرسمي لموظفي البنك، وتوجهت دوريات الشرطة وفرق التحقيق إلى موقع الحادث، وتمكنت من تطويق المكان خلال دقائق قليلة، حيث كشفت تحقيقاتها أن الجناة تمكنوا من تنفيذ خطتهم خلال دقائق ومغادرة البنك في الحال، وأنه من واقع المعلومات التي أدلى بها موظفو البنك وأشخاص آخرون إلى جانب بعض شهود العيان والكاميرات، تمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى بعض الخيوط وحددت جنسيات الجناة وتم القبض عليهم وإحالتهم للقضاء.

وواجهت المحكمة في جلساتها المتهمين الأول والثاني بالتهم المنسوبة إليهما، وأنكراها جميعها، كما واجهت المحكمة المتهم الثالث بالتهمة المنسوبة إليه بتنكره في زي امرأة والمشاركة في عملية السطو وسرقة البنك، حيث أنكرها.

وأكد شاهد في القضية ويعمل في شرطة الشارقة، أن دوره كان ينحصر على مرافقة المتهم الأول بعد أن تم القبض عليه، حيث اعترف أمامه بأنه قام بسرقة البنك مع متهمين آخرين، وأشار له إلى مكان واسم ارتكاب الواقعة وآلية تنفيذ الجريمة، وما تم بعدها من لقاء مع المتهمين، وواجهت المحكمة المتهم بأقوال الشاهد فأنكرها.

فيما قالت شاهدة تعمل محاسبة في البنك إنها كانت داخل البنك عندما دخل رجل متنكر في زي امرأة ومعها مظلة، واثنان آخران برفقته يرتديان خوذتين، حيث وقف أحدهم بجوارها، وآخر قفز من فوق طاولات البنك، وتمكن من الحصول على مفتاح الخزنة، بينما كان الثالث يقوم بتهديدي باستخدام السلاح الأبيض لكي أعطيه الرقم السري للخزنة، ولكنني قاومتهم ورشقت في وجوههم قهوة ساخنة.

وتابعت أن المدير حاول إغلاق باب مكتبه، ولكن أحد المتهمين أشهر بوجهه المسدس، وهدده بارتكاب جريمة إذا أقدم على أي حركة، لافتة إلى أنهم تمكنوا من سرقة مبالغ مالية وفروا هاربين، وبعدها جاءت الشرطة وبدأت بالتحقيق في الواقعة.

- المتهمون أنكروا خلال محاكماتهم التهم المنسوبة إليهم.