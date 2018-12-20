قصاصة ورقية تكشف جريمة ابتزاز وراء انتحار عامل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت شرطة دبي قصاصة ورقية تركها آسيوي منتحر تحوي عبارة واحدة واسم شخص، وهي «يرجى سجن س.ع»، إلى اكتشاف جريمة ابتزاز تعرض لها المنتحر من قبل زميله في العمل «صباغ آسيوي»، هدد المجني عليه بنشر صور مخلة له مع شخص آخر إذا لم يعطه هاتفاً من نوع «آي فون».

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم البالغ من العمر 23 عاماً، اقتراف جناية التهديد عبر وسيلة تقنية المعلومات بإسناد أمور خادشة للشرف، فيما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم أرسل إلى المجني عليه رسائل عبر تطبيق «واتس أب» هدده فيها بفضحه ونشر صور مخلة تجمعه بشخص آخر.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن حادثة انتحار في مساكن عمال تابعة لإحدى الشركات في منطقة المحيصنة، وتبين أن شخصاً آسيوياً شنق نفسه في إحدى دورات المياه، وعثر على قصاصة ورقية تركها المنتحر مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: «يرجى سجن س.ع»، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات اللازمة عن المتهم، وألقي القبض عليه في اليوم ذاته.

وأضاف الشاهد أنه بسؤال المتهم عن علاقته بالمنتحر، أفاد بأنه زميله في الشركة وأنه شاذ جنسياً وكان على علاقة بزميل له آخر والتقط له الأخير صوراً مخلة، ثم سافر إلى بلاده وأرسل للمتهم هذه الصور، فاستخدمها الصباغ في ابتزاز زميله وأرسل له الصور عبر «واتس أب» وهدده بنشرها إذا لم يعطه هاتفاً من نوع «آي فون».

ولم يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات في جلسة عقدت أمس، فتم تأجيل القضية إلى جلسة بتاريخ 13 يناير.

محكمة الجنايات

أجلت القضية لعدم

حضور المتهم.