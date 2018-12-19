محاكمة 3 متهمين بالاستيلاء على 22 مليون درهم من مصرف محلي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية اتهام 3 اشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، بالاستيلاء على مبلغ 22 مليون درهم من أحد المصارف المحلية، عبر اشتراكهم في تزوير محررات رسمية وقوائم بأسماء اشخاص يرغبون في الحصول على قروض بنكية.

وتعود تفاصيل القضية إلى توصل الجهات المعنية إلى قيام المتهم الأول (صاحب شركة) بتزوير محررات عبارة عن كشوف بأسماء موظفين يرغبون في الحصول على تسهيلات مصرفية، ليتبين من اعترافات المتهم الثاني (موظف بنك) أن المتهم الأول كان يرسله إلى مكتبه الخاص تلك المستندات، ليشرع بعد ذلك في إجراءات انجاز معاملات تسليم الأموال المستولى عليها.

كما أوضحت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، عكفوا على تزوير مجموعة من الفواتير وإيصالات الدفع، فضلاً عن تزوير صور لشيكات منسوب إلى 3 مصارف محلية، خلافاً للحقيقة، واصطناعها بشكل يوهم مستلمها بأنها صحيح ومستحقة الدفع.

ودفع المحامي الحاضر مع المتهم الثالث، بانتفاء أركان الجريمة بحق موكلة، موضحاً بأن المتهم الثالث يعمل في مهنة مدقق حسابات، وليس لديه أي دور في الجريمة محل الاتهام، ملتمساً من هيئة المحكمة تكفيله والحكم ببراءة من الاتهام المنسوب إليه.