محاكمة شخص اعتدى على حارس سكن موظفات

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة، في قضية متهم فيها شاب، بتهمة الاعتداء وهو مخمور على حارس سكن موظفات أثناء تأديته لمهام عمله، وذلك بسبب طلب المجني عليه من المتهم الابتعاد عن السكن.

واستمعت الهيئة القضائية إلى أحداث الواقعة، التي حدثت في شهر أكتوبر الماضي في منطقة المصلى، من المجني عليه (فلبيني)، إذ قال إنه «أثناء مناوبته الليلية على السكن لاحظ وجود المتهم في المنطقة وهو بحالة غير طبيعية، فطلب منه الابتعاد عن المكان، وأبلغ مديره على الفور بأن هناك شاباً بحالة غير طبيعية يتجوّل في المكان».

وتابع أن «الشاب المتهم بعدما طلب منه الابتعاد عن السكن جاء في يوم الواقعة وبرفقته مجموعة أشخاص لا يعرفهم كانوا يقتربون منه برفقة المتهم، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وتسببوا في إصابته بكدمات ورضوض بسيطة، وتمكنوا من سرقة هاتفه».

وأضاف أنه «استنجد بزملائه الذين سمعوا صوت استغاثته، وحضروا على الفور، وتمكنوا فقط من ضبط المعتدي الماثل أمام المحكمة، فيما لاذ الباقون بالفرار».

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المسندة إليه، فاعترف بأنه يوم الواقعة كان مخموراً، مشيراً إلى أن الاعتداء كان متبادلاً بينه وبين المجني عليه.

فيما طلب المجني عليه رفع قضية مدنية على المتهم، بدورها أجلت المحكمة الدعوى للبت فيها للحكم يوم 17 بناير المقبل.