اتهام شخصين بتزوير ملكية مركبة ثقيلة

المصدر: الشارقة – الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات بالشارقة قضية اتهم فيها رجل من الجنسية العربية وآخر آسيوي، بتزوير محرر رسمي (ملكية مركبة ثقيلة لنقل الرمل)، إذ قام المتهم الأول بشراء «شيويل» من المتهم الثاني، ليتبين بعد ذلك أن ملكيته مزورة.

وحضر المتهم الأول فيما تخلف الثاني، حيث واجهته الهيئة القضائية بالتهمتين المنسوبتين إليه، وهما تزوير ملكية المركبة، واستخدام المحرر المزور، فأنكر التهمتين.

وقال المتهم إنه يمتلك محل سكراب في المنطقة الصناعية، وعثر على المركبة (شيويل) معروضة للبيع على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، فتواصل بالفعل مع الرقم المدرج في الإعلان وهو رقم المتهم الأول، وقام بشراء المركبة منه، مشيراً إلى أنه يمتلك أوراقاً وشهوداً على صفقة البيع وفاتورة شراء ووصل استلام الثمن. وذكر أنه فوجئ عقب شهر من عملية الشراء بحضور أفراد شرطة إلى محله، حيث تبين أن ملكية الشيويل مزورة.

وطلبت المحكمة من المتهم إحضار الأوراق والمستندات الخاصة بعملية الشراء، وأجلت النظر في القضية إلى 23 من الشهر الجاري، لإحضار المتهم الثاني.