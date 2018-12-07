وفاة شاب مواطن بحادث تدهور في مليحة

المصدر: سمية الحمادي ـ كلباء

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 24 عاماً في حادث تدهور مركبته على امتداد شارع مليحة باتجاه الشارقة، أول من أمس، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى القاسمي في الشارقة من أجل إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالوفاة.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة الشارقة، يفيد بوقوع حادث على امتداد شارع مليحة باتجاه الشارقة، وعليه انتقلت دوريات الشرطة من مركز شرطة السيوح إلى موقع الحادث، وتبين وفاة قائد المركبة في مكان الحادث نتيجة الإصابة البليغة التي تعرض لها ونتج عنها كسور في أجزاء متفرقة من جسده ونزيف بالدماغ، وتولت سيارات الإسعاف الوطني نقل المتوفى إلى مستشفى القاسمي من أجل إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالوفاة.

وتم دفنه في مقبرة كلباء بعد الصلاة عليه في مسجد عثمان بن عفان.