المصدر: عمرو بيومي ـــ أبوظبي

باشرت محكمة الجنايات في أبوظبي، محاكمة آسيويين متهمين بالتزوير وتقديم رشوة، مقابل تسهيل إجراءات استخراج وثائق رسمية (بطاقة ضمان صحي)، حيث عرض المتهم الأول رشوة على أحد الموظفين، عبارة عن زجاجة عطر، ومبلغ 700 درهم، واستخدام هوية مزوّرة قام المتهم الثاني بتزويرها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بقيام شاب (المتهم الأول) بعرض رشوة على موظف، لقاء استخراج أوراق رسمية، وطلب الموظف منه العودة في اليوم التالي لتسليمه المعاملة، واتصل الموظف بالشرطة وأبلغ عن الواقعة، وتم إعداد كمين والقبض على المتهم متلبساً بالجريمة.

وفي الموعد المحدد حضر المتهم لتسلّم المعاملة، وبمجرد أن سلّم الرشوة، تم القبض عليه، وتبين من خلال التحقيق أن المستندات التي قدمها مزورة، وتم تزويرها بمعرفة المتهم الثاني، وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن التهم المنسوبة إليهما، أنكر المتهم الأول تهمة إعطاء رشوة للموظف، كما أنكر المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في عملية التزوير، وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 من ديسمبر الجاري، لإعداد الدفاع، والاطلاع على ملف القضية.