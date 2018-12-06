فتاة تعترف بممارسة الدعارة أمام المحكمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

استمعت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، إلى أقوال فتاتين متهمتين بممارسة الدعارة والتحريض والمساعدة على أعمال الدعارة واستغلال البغاء، وجاء في أوراق القضية أن المتهمة الأولى تمارس الدعارة، وحرضت المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين، وأمام المحكمة اعترفت المتهمة الأولى بممارسة الدعارة بمقابل مالي، وذلك بالتحريض من قبل المتهمة الثانية في القضية.

وأوضحت أمام المحكمة، أن المتهمة الثانية قامت بحجز أوراقها وتهديدها وتحريضها على ممارسة أعمال الدعارة، وكانت تحصل الأموال من الزبائن وتعطيها نصيبها من المال مقابل ممارستها لأعمال الدعارة.

وأضافت أنها فور تمكنها من الخروج من منزل المتهمة الأولى قامت بتقديم بلاغ للشرطة حول الواقعة، وأبلغتها بجميع التفاصيل.

من جهتها، أنكرت المتهمة الثانية جميع التهم الموجهه إليها، مؤكدة أنها لم تمارس الدعارة، كما أنكرت استغلالها للمتهمة الأولى في أعمال البغاء، لافتة إلى أنها بادرت بتقديم شكوى بحق المتهمة الأولى لممارستها أعمال الدعارة وأنه تم ضبطها من قبل رجال الشرطة بعد تفتيش منزلها، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة.

وطلب محامي الدفاع عن المتهمة الثانية من المحكمة تأجيل الجلسة لحين الاطلاع على ملف القضية وإعداد مرافعته خلال الجلسة المقبلة، وحددت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل موعداً لاستكمال النظر في القضية.