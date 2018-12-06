محاكمة متهمين بتزوير ختم جهة حكومية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة أمس، إلى مرافعة محامي الدفاع عن متهم من جنسية دولة عربية في قضية تزوير ختم جهة حكومية، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم الأول وشريكه المتهم الثاني قاما بتقليد الختم واستعماله في تزوير محررات رسمية والاستيلاء على مال الغير.

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم الأول قام بتقليد شعار جهة حكومية على عقود إيجار والاستيلاء على مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث أنكر المتهم الأول الاتهامات الموجهة إليه، وأفاد بأنه يعمل في محمصة ولا يعرف شيئاً عن الاتهامات الموجهة إليه.

كما أنكر المتهم الثاني التهم، وذكر أنه كان خلال وقت وقوع الجريمة خارج الدولة، وأنه تم ضبطه من قبل رجال الشرطة فور وصوله للمطار.

وأشار إلى أنه يعمل في رأس الخيمة منذ 18 سنة، ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة أو فعل مخالف للقانون.

من جهته، طلب محامي الدفاع عن المتهم الثاني ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة إليه، وبكفالته وإخلاء سبيله تأسيساً على انعدام أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي وقدم مذكرة تتضمن دفاعه عن المتهم، وحدّدت المحكمة الجلسة المقبلة لاستكمال محاكمة المتهمين في القضية.