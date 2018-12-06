محاكمة آسيوي متهم بخطف فتاة وهتك عرضها بالإكراه

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، قضية شخص (آسيوي) متهم بخطف وهتك عرض فتاة بالإكراه، وانتحال صفة رجال التحريات، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم خطف المجني عليها، وشرع في مواقعتها وهتك عرضها بالإكراه، وتهديدها بالقتل إن لم تستجب لرغباته، كما خدش حياء أنثى وارتكب الفعل الفاضح العلني المخل بالآداب العامة، وانتحل وظيفة رجال الأمن، وكذلك الإغراء على ارتكاب المعصية وتحسينها، والاعتداء على سلامة جسم الغير، كما قام المتهم بشرب الخمر وقاد مركبة تحت تأثير الكحول، وقيادة مركبة من دون رخصة، واستعمال مركبة من دون أذن مالكها.

واعترف المتهم أمام المحكمة باصطحاب المجني عليها بالمركبة برضاها، مشيراً إلى أنه شاهد المجني عليها تمشي بمفردها على الطريق، وطلب منها الصعود إلى المركبة برفقته، وأنها وافقت برضاها من دون أي يقوم بتهديدها بالقتل.

كما اعترف بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر، وقيادة مركبة من دون إذن مالكها، إلا أنه أنكر التهم الموجهة إليه بالتحرش بالمجني عليها، وتحسس مناطق بجسدها، كما أنكر تهمة انتحال صفة رجال التحريات، وأنكر هتك عرض المجني عليها بالإكراه، لافتاً إلى أنه تعرف إلى المجني عليها لأول مرة أثناء صعودها لمركبته بمحض إرادتها.

وجاء في أوراق القضية، أن المجني عليها قدمت بلاغاً إلى شرطة رأس الخيمة، تفيد بأن المتهم خطفها أثناء سيرها في أحد الطرق برأس الخيمة، وهددها بالقتل إن لم تركب معه المركبة وتستجيب لرغباته.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم قام فور صعود المجني عليها بهتك عرضها بالإكراه، بأن وضع يده على مناطق حساسة من جسدها، وهتك عرضها من دون رضاها، لافتة إلى أن المتهم أبلغ المجني عليها بأنه يعمل في التحريات في محاولة منه لتخويفها، وأنه حرّض المجني عليها على ممارسة أعمال منافية للآداب.

وأضافت أن المجني عليها رفضت طلبات المتهم الذي كان في حالة سكر، وقامت فور نزولها من المركبة بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة والإبلاغ عن الواقعة، حيث قامت الشرطة بضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، وحددت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل موعداً لاستكمال النظر في ملف القضية.