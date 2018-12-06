اتهام 6 آسيويين بقتل فتاة خنقاً بوسادة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، نظر قضية قتل عمد، متهم فيها ستة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية، وجهت إليهم النيابة العامة تهمة قتل فتاة من الجنسية نفسها بوسادة سرير، وحدّدت يوم 31 من ديسمبر الجاري، موعداً للاستماع إلى مرافعات الدفاع.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام امرأة (آسيوية) بالتواصل مع المتهمين الستة، وأبلغتهم بامتلاك الضحية مبالغ مالية ومجوهرات تحصلت عليها نتيجة عملها في الرذيلة، وشرع المتهمون في مراقبة تحركات المجني عليها وتحديد هويات الأشخاص الذين يترددون عليها، وفترات وجودها منفردة داخل المنزل.

وفي يوم الجريمة، تسلل المتهمون إلى منزل الفتاة، وقاموا بفتح خزانتها والاستيلاء على مقتنياتها الثمينة والأموال التي تحتفظ بها، وخلال خروجهم من المنزل، اصطدم أحدهم بطاولة عليها بعض الأغراض، فأسقطها ما تسبب في حدوث ارتطام عالي الصوت، استيقظت المجني عليها على أثره، لتبدأ بالصراخ والاستنجاد بالجيران، فتوجه المتهمون إليها، وكتموا أنفاسها بوسادة السرير وخنقها، ما أدى إلى مقتلها.

وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة منحهم وقتاً للطلاع على ملف القضية والاستعداد للمرافعة، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 13 من ديسمبر الجاري، مع الأمر بإحضار المتهمين الذين تغيبوا عن الحضور.