اتهام إفريقي بسرقة 7000 درهم من زميليه

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة، قضية شاب إفريقي متهم بسرقة 7000 درهم من زميليه في السكن.

وتعود تفاصيل القضية عندما استغل المتهم غياب زميليه في السكن المشترك بالمنطقة الصناعية في الشارقة، وفتش في متعلقاتهما، وسرق مبلغ 7000 درهم، هي كل مدخراتهما، وبعد اكتشاف زميليه سرقة الأموال، شكّا في المتهم، وواجهاه بسرقة نقودهما، فاعترف لهما بسرقة المبلغ، وعليه قاما بتقديم بلاغ بحقه، واتهماه بسرقة مدخراتهما.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، الذي اعترف بالسرقة، وتمت إحالته النيابة العامة في الشارقة إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة من الغير.

وواجهت الهيئة القضائية المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكر وتراجع عن اعترافاته التفصيلية التي أدلى بها في محضر الاستدلال، مؤكداً أن أقوال زميليه في السكن غير صحيحة وكيدية.

وأجّلت المحكمة القضية إلى 24 من ديسمبر الجاري للحكم.